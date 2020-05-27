В Крыму оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания

Ученые Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН в Севастополе оценили вероятность заражения коронавируса во время купания в море, сообщает «Интерфакс».

Согласно результатам их исследования, SARS-CoV-2 плохо сохраняется в воде. «Кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона», — пояснили эксперты.

Ученые также уточнили, что препятствовать распространению инфекции могут физико-химические и микробиологический процессы, происходящее при попадании вирусных частиц в морскую воду.

Тем не менее сотрудники института отметили, что полностью исключать риск заражения во время купания нельзя. «Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами)», — заявили специалисты.

Однако, по их мнению, уровень заражения коронавирусом во время пляжного отдыха все равно будет невелик.

Ранее в мае ученые нашли новый способ предсказывать распространение коронавируса. Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. Информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

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