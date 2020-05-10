Российский эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 при купании в водоемах

COVID-19 не несет опасности при купании в водоемах, так как передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Так риски заражения коронавирусом в воде оценил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «Российская газета».

Лебедев добавил, что некоторые водоемы сильно облучаются солнечным светом, что губительно для коронавируса.

Эксперт также уточнил, что стоит опасаться других инфекций, например острых кишечных. По его словам, в некоторых регионах может быть вирусный гепатит, глистные и паразитарные заболевания. Он посоветовал узнавать список безопасных для купания водоемов в территориальных органах Роспотребнадзора.

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Ранее россиян предупредили, что в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса может быть опасно выходить из дома. Как пояснила врач-терапевт Лариса Алексеева, в масках и перчатках, которые надо обязательно носить в общественном транспорте, будет жарко и человек вспотеет. Кроме того, она рекомендовала спасаться от жары с помощью опрыскивания из пульверизатора и обливаний теплой водой, а также обильного питья.

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели 34 306.

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