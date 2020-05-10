Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

По прогнозам синоптиков, 12 мая воздух в Москве прогреется до 26 градусов, после чего дневная температура опустится до 9-14 градусов. В тот же день в столице начнет действовать масочный и перчаточный режим.

«Лучше не выходить из дома, если есть возможность. Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет», — объяснила доктор, призвав соблюдать самоизоляцию. Дома на россиян не повлияет резкая смена погоды и атмосферного давления, а также магнитные бури, так как в квартирах установлен особый микроклимат.

Она порекомендовала спасаться от жары с помощью опрыскивания из пульверизатора и обливаний теплой водой, а также обильного питья. При этом она категорически не советовала принимать холодный душ из-за опасности высокой вирусной нагрузки. «Обычно после первой жары люди простывают, потому что сидят под кондиционерами и вентиляторами. Сейчас не то время, надо беречься», — сказала Алексеева, добавив, что таким образом легко заработать себе радикулит и невралгии.

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Алексеева добавила, что первые весенние солнечные лучи опасны, так как они могут вызвать рак кожи, повлиять на образования и спровоцировать их рост.

30 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса. По словам климатолога, прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, нет. В то же время ученый напомнил, что наиболее изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье — осенью и весной. Тем не менее новый коронавирус может вести себя иначе.

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