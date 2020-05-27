Канализационные воды помогут предсказать распространение коронавируса

Ученые нашли новый способ предсказывать распространение коронавируса при помощи канализационных вод. Об этом говорится в докладе команды исследователей из Йельского университета.

Суть метода заключается в измерении уровня зараженности вирусом городских сточных вод. По заявлению ученых, информация об уровне зараженности канализации позволяет очень точно назвать количество новых случаев заболевания на следующей неделе.

Специалисты подчеркивают, что для принятия решений о смягчении ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией, необходимо своевременное информирование. Данное исследование призвано предоставить нужные данные.

Ранее австралийская компания Melbourne Water заявила, что поищет следы инфекции в извлеченных из канализации экскрементах.

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения. Ученые пришли к выводу, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков.

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