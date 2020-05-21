Австралия поищет очаги коронавируса в канализации

Компании, обслуживающие сточные воды в Австралии, собирают образцы отходов, чтобы отследить возможные очаги коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Daily Mail.

Компания Melbourne Water заявила, что поищет следы инфекции в извлеченных из канализации экскрементах. Ученые-гидрографисты взяли пробы из ряда канализационных люков и забрали в лаборатории для анализов. «Мы знаем, что коронавирус обнаруживается в фекалиях в течение еще шести недель после появления первых симптомов», — заявил журналистам представитель компании Николас Кросби

Заразиться от образцов нельзя — обработка, которой подвергаются сточные воды, убивает вирус, оставляя лишь его следы. Лабораторные тесты позволят отследить, в каких пригородных районах наблюдается высокая доля зараженных, — впрочем, выяснить более узкую зону заражения, чем целый пригород, вряд ли удастся.

Эксперт пояснил, что этот способ не слишком точен, зато недорог — и может помочь выявить больше инфицированных. Он уже используется в ряде городов мира для отслеживания заразных болезней, а также употребления запрещенных веществ — следы таких наркотиков, как кокаин, остаются в сточных водах и позволяют делать выводы о привычках населения.

Австралийские власти постепенно движутся к снятию карантинных мер, продолжавшихся более двух месяцев. По данным института Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано лишь чуть более семи тысяч случаев заражения и 100 летальных исходов. Более чем 6,4 тысячи австралийских пациентов удалось вылечиться от COVID-19, при этом тестирование прошли более миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



