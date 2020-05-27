Коронавирус идеально адаптировался к организму человека

Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор Николай Петровски из университета Флиндерса отметил, что вирус лучше всего присоединяется именно к клеткам человека, и поэтому в мире уже более пяти миллионов зараженных.

Исследователи проанализировали устойчивость ряда живых организмов к заболеванию и неожиданно выяснили, что наиболее склонен к заражению человек, а не летучие мыши, как они предполагали.

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Они также подчеркнули, что обычно вирусам необходимо время, чтобы эволюционировать, а коронавирус сразу идеально подошел для заражения человека. Это вызывает вопросы об «искусственном» характере его происхождения.

Ранее китайские вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга». Они также заявили, что продолжат лабораторные исследования вируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.

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