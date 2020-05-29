На курортах Кубани появится новое обслуживание из-за коронавируса

В Краснодарском крае перейдут на бесконтактное обслуживание туристов во время пандемии коронавируса. О новых правилах в пятницу, 29 мая, сообщили ТАСС в руководстве курортов Анапы и Сочи.

В частности, речь идет о введении в отелях Кубани бесконтактной среды, включающей в себя безналичную оплату товаров и услуг, а также безопасные системы общения гостей и персонала.

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Так, по словам исполнительного директора «Розы Хутор» Юрия Колобова, на входах во все отели курорта будут установлены барьеры дезинфекции, распыляющие антисептики, а на стойках регистрации появятся защитные экраны. При заезде у постояльцев будут проверять температуру, а затем выдавать им продезинфицированные электронные карты.

Номера и общественные зоны теперь будут обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами, для пользования гостей и персонала закупят ручные антибактериальные средства.

Похожие меры примут в Анапе. Инвестор курорта Miracleon с четырьмя отелями системы «Все включено» Валерий Димоев рассказал о полной отмене в них наличного расчета и создании турпакетов, предусматривающих индивидуальное обслуживание в номерах и ресторанах.

Также, по его словам, в гостиницах будет введено обязательное тестирование персонала и туристов на коронавирус. «Гости должны предоставить подтверждение отрицательных тестов, только на таких основании мы можем заселить их», — отметил Димоев.

Курорты Краснодарского края начнут открываться для туристов в первой половине лета. С 1 июня начнут работу санатории с медицинской лицензией, параллельно власти региона займутся разработкой правил для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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