В Госдуме называли дату открытия пляжей в России

В Госдуме назвали предварительную дату открытия пляжей в России в условиях пандемии коронавируса. По словам главы Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, это может произойти 1 июля, передает «Парламентская газета».

Как отметил Дегтярев в интервью изданию, туристический сезон в стране начнется несмотря ни на что, пусть и с ограничениями и существенным сдвигом по времени. В регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».

Депутат добавил, что полеты россиян за границу во время пандемии небезопасны и, в случае если граждане предпочтут внешнему туризму внутренний, туристическая отрасль страны оздоровится.

Ранее в мае премьер-министр России Михаил Мишустин попросил россиян временно воздержаться от поездок за границу. Глава правительства призвал граждан провести отпуска внутри страны, чтобы избежать риска завоза коронавирусной инфекции.

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