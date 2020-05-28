Жителям российского города посоветовали путешествовать на другой берег реки

В Саратовской области туристам посоветовали путешествовать с одного берега Волги на другой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает портал «Версия Саратов».

Как отмечает издание, с таким предложением выступила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева на совещании губернатора Валерия Радаева, когда тот попросил ее рассказать о перспективах аграрного туризма в условиях пандемии коронавируса.

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Кравцева напомнила, что жителям Саратовской области «не рекомендовано выезжать за ее пределы», однако люди, проживающие в правобережных районах, могут устраивать поездки на левый берег реки и наоборот.

Для того чтобы привлечь путешественников, министр посоветовала сделать туристические объекты на фермах, которые занимаются коневодством или пчеловодством.

Радаев согласился с предложением Кравцевой, отметив, что многие жители не бывали в большинстве районов области, и предложил «поднять конкурсную тему». «Сейчас очень громко звучит выражение эко-продукт. Так у нас вся территория области эко», — заявил губернатор.

Власти, призывающие людей воздержаться от дальних поездок, должны создавать для них «возможности внутри своей области», подчеркнул глава региона.

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