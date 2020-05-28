Оценена безопасность воды на пляжах Сочи

Эксперты оценили безопасность воды на пляжах в Сочи и признали ее пригодной для купания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника врача по общей гигиене ФБУ здравоохранения Центра гигиены эпидемиологии Краснодарского края города Сочи Ольги Буровой.

По утверждению Буровой, в течение года было проведено более 4,5 тысячи проб морской воды на санитарно-химические, микробиологические, а также вирусологические исследования. Все результаты проб соответствовали санитарным нормам, а значит, воду можно считать безопасной для купания.

Как отметила помощник врача, летом исследования воды проводятся еженедельно на каждом пляже курортного города.

Материалы по теме Дикий Дальний Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?

Также с началом купального сезона в регионе ведутся регулярные обследования морского дна. По словам водолазного специалиста Олега Скирды, такая мера необходима, поскольку под грунтом «можно обнаружить все что угодно: от металла до острого хлама». «После шторма мы проводим дополнительные исследования в зоне купания, где устанавливаются буйки», — отметил он.

По данным агентства, открытие городских пляжей в Сочи начнется 1 июня. Сначала для отдыхающих будут доступны только 10, одобренных Роспотребнадзором, затем откроются остальные места для отдыха и купания.

Ранее директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила о том, что пляжи Сочи на 90 процентов готовы к приему туристов после снятия карантина из-за коронавируса. По ее словам, с 1 июня для гостей города откроются 65 пляжей санаториев, имеющих медицинские лицензии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!