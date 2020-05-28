Россиян предупредили о риске заражения коронавирусом в море

Россияне рискуют заразиться коронавирусом на пляжах и при купании в море. Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов в беседе с агентством «Москва».

По словам специалиста по биологической защите, основная опасность поджидает людей на мелководье, поскольку вирусные частицы могут скапливаться на поверхности в пене у прибоя. «В этой пене живет не только коронавирус, но холерные и ротавирусные палочки, кишечные бактерии», — предупредил эксперт, посоветовав купающимся быть осторожнее при заходе в водоем и выходе из него.

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Не заразиться, по утверждению Фролова, поможет соблюдение простых мер профилактики: не глотать морскую воду и при выходе обрабатывать ступни ног мыльным раствором, а ранки на теле — перекисью водорода.

Кроме того, для защиты любителей пляжного отдыха необходимо проводить дезинфекцию прибрежных зон — полосы прибоя и кромки песка. Процедуру нужно проводить с утра, когда море спокойное, при помощи аэрозольного распыления антисептических растворов.

В открытом море, подчеркнул эксперт, вероятность подхватить вирус уменьшается, поскольку большие пространства и ультрафиолет создают неблагоприятные условия для его распространения.

Ранее вероятность заражения при купании оценили ученые Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН в Севастополе. Согласно результатам исследования, SARS-CoV-2 плохо сохраняется в морской воде, и его активность снижается при прогреве воды до температур, фиксируемых на пике курортного сезона.

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