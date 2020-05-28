В Сочи испугались наплыва туристов и предложили закрыть город

Жители Сочи отреагировали на решение властей об открытии курортного сезона в начале июня и сочли его ненормальным в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Кавказский узел».

«Мы боимся приезжих», — заявила одна из собеседниц издания по поводу возможного наплыва отдыхающих и предложила закрыть город до тех пор, пока угроза распространения инфекции не будет сведена к минимуму. «Людям есть нечего, какой турсезон без моря, пляжей и без денег в изоляции?» — высказалась еще одна жительница Сочи.

Один из местных рестораторов, в свою очередь, отметил, что открытие туристического сезона в сложившихся обстоятельствах «ненормально». «Моему бизнесу пришел крах, и никому до этого нет дела», — добавил он.

В то же время некоторые россияне, прибывшие в курортный город из других регионов на постоянное или временное проживание, заявили, что в Сочи «под солнцем места всем хватит». «Пусть любые ограничения, лишь бы в Сочи», — пояснила приезжая из сибирской деревни.

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27 мая сообщалось, что российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Самыми востребованными курортными городами для отпуска оказались Сочи и Анапа. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

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