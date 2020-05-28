У России появился исторический шанс стать ведущей туристический державой

Из-за распространения коронавируса у России появился исторический шанс стать одной из ведущих держав в туристической отрасли. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов.

По его словам, пандемия приведет к тому, что в ближайшее время в мире обострится конкуренция за турпотоки, поэтому «у России есть исторический шанс наверстать упущенное».

Парамонов также добавил, что популярность страны среди путешественников за последнее время серьезно выросла, чему в особенности способствовал чемпионат мира по футболу в 2018 году, однако «сейчас этого багажа будет недостаточно».

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«Необходимо пересмотреть философию туристической отрасли, сделать ее ориентированной преимущественно на внутреннее развитие, как это делают Франция, Италия, Испания и другие крупные страны», — пояснил дипломат.

Он отметил, что для этого придется основательно проработать инфраструктуру, общий имидж и атмосферу путешествий по России. Вдобавок Парамонов считает, что для развития туризма можно привлечь и специалистов из европейских стран.

В апреле стало известно, что туристы из разных стран Европы массово собрались посетить Россию в ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. В нем приняли участие жители 27 европейских стран с высокими показателями выездного туризма.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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