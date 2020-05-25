Россияне поделились планами поездок после окончания эпидемии

Россияне перечислили страны, куда они хотели бы отправиться после пандемии коронавируса. Об этом сообщает сервис Booking.com, передает РИА Новости.

Компания проанализировала местонахождение отелей, который за последние два месяца пользователи сайта добавляли в списки желаний. Так, более половины юзеров сохранили отели, которые расположены в России. Отмечается, что в 2019-м году на внутренний туризм пришлось треть от всех бронирований.

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С начала марта наиболее популярными российскими городами, куда хотели бы отправиться россияне, стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Анапа и Геленджик. Среди зарубежных городов особой популярностью пользуются Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ), Прага (Чехия), Тбилиси (Грузия) и Убуд (Бали), Париж (Франция), Рим (Италия) и Барселона (Испания).

Также пользователи сайта интересуются отелями в Таиланде, Индонезии, Турции и Италии.

Согласно исследованию YES Group, две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу. На отдых за рубежом в этом году рассчитывают лишь 38 процентов опрошенных, 41 процент заявили, что не готовы к этому. Путешествовать по России решили 48 процентов респондентов, 28 процентов отказались от такого отпуска.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств.

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