В России число заразившихся коронавирусом превысило 458 тысяч

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 458 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное количество инфицированных в России за весь период пандемии — 458 689. Зафиксировано 5725 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19, выздоровели 221 388 человек.

За последние сутки выявили 8855 инфицированных в 84 регионах. Скончались 197 человек, вылечились — 8708.

По данным на 5 июня в стране было зарегистрировано более 449 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее 6 июня стало известно, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail. По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, — Индии, России и государствах Южной Америки.

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