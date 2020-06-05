В России число заразившихся коронавирусом превысило 449 тысяч

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 449 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки было выявлено 8726 заразившихся. За весь период зафиксировано 5528 летальных исходов, выздоровели 212 680 человек.

По данным на 4 июня в стране было зарегистрировано 441 108 случаев заражения коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию. По ее словам, опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий. Она уточнила, что возникновение нового случая пандемии «абсолютно очевидно в той или иной форме».

Сотрудница филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталья Позднякова рассказала о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям. По ее словам, вакцина прошла испытания на мелких и крупных животных (обезьянах и хомяках) и готова к переходу на следующую стадию.

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