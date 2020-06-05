Врач заявил о переполненных из-за коронавируса больницах в российском городе

В Тольятти из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказались переполнены медицинские учреждения. Об этом сообщил главный врач городской больницы №5 Николай Ренц, передает «Интерфакс».

По словам Ренца, с конца прошлой недели в медучреждения в связи с подозрением на коронавирус ежедневно обращаются от 250 до 280 человек. Главврач также рассказал, что в его больнице заразились около 100 медиков и теперь приходится обращаться за помощью в другие города Самарской области.

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Он добавил, что намечается «плохая тенденция» изменения возраста пациентов и тяжести течения болезни. По его словам, среди заразившихся много пожилых россиян и не всех удается спасти.

3 июня глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в отдельных регионах России остается напряженным и некоторые из них пока не могут вернуть к обычному режиму работы больницы, перепрофилированные под коронавирус.

По данным на 5 июня, в Самарской области выявлено 2922 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1282 пациента, умерли — 23. За весь период пандемии в России зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.

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