В Москве зафиксировали минимум новых случаев коронавируса с начала апреля

В Москве впервые с начала апреля выявили меньше 1 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, за сутки с 20 на 21 июня в столице обнаружили 968 новых инфицированных. «Это самый низкий показатель с 9 апреля. Уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8 процентов», — уточнили там.

Как отмечается, самую большую долю среди новых зараженных составляют москвичи в возрасте от 18 до 45 лет — 41,3 процента. Еще 32,2 процента приходится на жителей столицы в возрасте от 46 до 65 лет, 13,4 процента — на жителей от 66 до 79 лет, 7,6 процента — на тех, кто старше 80 лет. Еще 5,5 процента новых инфицированных — дети.

Ранее сообщалось, что всего в России 21 июня выявили 7728 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. При этом большая часть из них все равно приходится на Москву. На втором месте по числу зараженных оказалась Московская область с 549 новыми случаями, на третьем — Ханты-Мансийский автономный округ с 294 зараженными.

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