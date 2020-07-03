ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

В некоторых странах сейчас наблюдается повторный пик заражения коронавирусом, однако это не вторая волна заболевания. Такое мнение выразил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что нет уверенности в том, что будет вторая волна заражения. «Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы», — сказал Райан.

По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен. Представитель ВОЗ предупредил, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса или постоянный уровень заболеваемости. «Возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», — добавил он.

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.

По последним данным, в мире почти 11 миллионов зараженных коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 523 тысяч человек, 5,8 миллиона выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!