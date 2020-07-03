В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом

В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Это рекордный показатель с начала пандемии. Днем ранее сообщалось о 50 тысячах новых случаев. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде.

1 июля президент США Дональд Трамп пообещал скорое появление вакцины от коронавируса. Американский лидер выразил уверенность, что инфекция в какой-то момент исчезнет, а вакцина против нее скоро появится.

США остаются страной с наибольшим числом зараженных коронавирусом. По последним данным, там более 2,7 миллиона инфицирований, 128,7 тысячи человек погибли. Всего в мире заражены 10,8 миллиона человек, пандемия COVID-19 охватила 188 стран.

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