Президент США Дональд Трамп пообещал скорое появление вакцины от коронавируса в эфире телеканала Fox Business. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер выразил уверенность, что инфекция в какой-то момент исчезнет, а вакцина против нее скоро появится.

26 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что разработки англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna — одни из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от COVID-19. Эти препараты в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний.

По данным на 1 июля, в мире насчитывается более 10,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 512,6 тысячи скончались, еще 5,3 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

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