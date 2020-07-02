На самый главный праздник в США разрешат приходить без масок

На празднике в День независимости, самом главном в США, разрешат не носить медицинские маски вопреки толпам, которые будут собираться в этот день. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что власти Вашингтона (округ Колумбия) раздадут 300 тысяч медицинских масок, но никто не обяжет носить их на мероприятии.

Мэр Вашингтона, член Демократической партии Муриэль Баузер выразила обеспокоенность: опасность заражения коронавирусом все еще велика. Баузер рассказала, что не хочет проводить массовое мероприятие в разгар пандемии COVID-19, но не может отменить его.

Она порекомендовала жителям города по возможности воздержаться от участия в празднике. «Спросите себя, действительно ли вам надо быть там? Спросите себя, можете ли вы знать, кто окажется рядом с вами? Если вы отправитесь в центр города, сможете ли вы соблюдать дистанцию там?» — подчеркнула мэр.

В США зафиксировали новый рекорд по числу инфицирований коронавирусом: за последние сутки заразились более 50 тысяч человек. Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, самая тяжелая ситуация наблюдается в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде. Всего в стране 2,74 миллиона случаев заражения и 130 тысяч летальных исходов.

День принятия Декларации независимости празднуется в США 4 июля. По традиции, в этот день американцы запускают фейерверки, встречаются с родственниками и жарят барбекю. Политики выступают с праздничными обращениями к избирателям.

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