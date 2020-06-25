Коренные американцы воспротивились планам Трампа посетить гору Рашмор

Активисты из среды коренных американцев раскритиковали намерение президента США Дональда Трампа посетить в День независимости гору Рашмор в Южной Дакоте, пишет Fox News.

Американский лидер запланировал мероприятие на горе Рашмор на 3 июля, в его рамках должны состояться полет истребителей и первый с 2009 года фейерверк. Однако активисты из числа коренных американцев воспротивились этому, считая гору с высеченными на ней портретами четырех президентов США символом осквернения их земли, которую у них украли колонизаторы. На фоне антирасистских выступлений сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») некоторые из них выступают за уничтожение мемориала, приравнивая его к монументам рабовладельцев, которые по всей стране массово уничтожают протестующие.

Так, член племени Оглала-Лакота и глава местной организации активистов NDN Collective заявил, что гора Рашмор символизирует «превосходство белых и структурный расизм». По его мнению, изображать на ней американских политиков, укравших землю у местного коренного населения и совершавших его геноцид, несправедливо.

Трамп уже давно проявляет интерес к горе Рашмор. В частности, по словам губернатора Южной Дакоты, однажды Трамп заявил о желании высечь на горе свое изображение. Позже на эту тему он пошутил во время предвыборного митинга.

Скульптуры на горе Рашмор были возведены в 1927-1941 годах. Они изображают четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Местные коренные племена считают монумент оскверняющим их земли.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и жестокостью полиции. Протесты и погромы начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

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