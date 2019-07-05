В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг

Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости. Об этом сообщает Fox News.

Противники политики Дональда Трампа сделали это около Белого дома, скандируя «Америка никогда не была великой». Правоохранительные органы сразу же вмешались и потушили огонь.

После того, как флаг был потушен, группа под руководством активиста Джои Джонсона столкнулась со сторонниками действующего президента США, скандирующими «Трамп 2020». Секретная служба США арестовала как минимум двоих активистов.

Инцидент произошел за час до выступления Трампа на мемориале Линкольну. Президент США должен был выступить в честь праздника с речью на мероприятии «Салют Америке».

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