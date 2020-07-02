В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом

В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, самая тяжелая ситуация наблюдается в Техасе, Калифорнии, Джорджии, Аризоне и Флориде. На эти штаты приходится более 30 тысяч новых заражений.

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Ранее выяснилось, что студенты намеренно организовывали «коронавирусные вечеринки» в американском городе Таскалуса, штата Алабама, в разгар эпидемии. Изначально власти города считали, что «это был своего рода слух», однако, проведя расследования, убедились в реальности действий молодежи. При этом вечеринки действительно посещали также те, у кого был положительный результат теста на коронавирус.

Число заразившихся продолжает расти на всей территории США. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах зафиксировано 2,74 миллиона случаев заражения и 130 тысяч летальных исходов.

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