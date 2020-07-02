Студенты в США устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

Студенты намеренно организовывали «коронавирусные вечеринки» в американском городе Таскалуса, штата Алабама, в разгар эпидемии. Об этом ABC News сообщила члена городского совета Соня Маккинстри (Sonya McKinstry).

Как выяснилось, учащиеся специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот человек, который первый из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это он получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».

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Изначально власти Таскалусы считали, что «это был своего рода слух», однако, проведя расследования, убедились в реальности действий молодежи. При этом вечеринки действительно посещали и люди, у которых был положительный результат теста на коронавирус. МакКинстри подчеркнула, что подобная ситуация опасна: по ее словам, многие подростки посещали «COVID-вечеринки», даже не зная их смысла. В то же время точно неизвестно, заболел ли кто-то именно после контакта с инфицированными.

В этой связи пресс-секретарь Департамента здравоохранения штата Алабама Эррол Шихан (Arrol Sheehan) напомнил об обязательном соблюдении указа, который обязывает находиться на двухнедельном карантине людей с положительным результатом теста на коронавирус. Он напомнил, что каждое нарушение карается штрафом на сумму до 500 долларов.

Таскалуса — седьмой по величине город в Алабаме. В целом в штате коронавирусом заразились свыше 38 тысяч человек, при этом более 10 тысяч из них — за последние две недели, немногим менее тысячи умерли. В округе Таскалуса зарегистрировано более 2 тысяч заболевших и около 40 умерших от COVID-19.

Число заразившихся продолжает расти на всей территории США. По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Штатах зафиксировано 2,74 миллиона случаев заражения и 130 тысяч летальных исходов.

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