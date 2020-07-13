Мексика вышла на четвертое место по числу смертей от коронавируса

Мексика обошла Италию по числу смертей от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

Число жертв уже превысило 35 тысяч. Мексика вышла на четвертое место в мире по показателю смертности.

По последним данным, всего коронавирусом заражены более 299 тысяч человек, Мексика в десятке рейтинга по числу инфицирований; 184 тысячи жителей страны выздоровели.

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в своем Twitter-аккаунте сообщил, что в стране сохраняется эпидемиологическая опасность. Он отметил, что в 15 регионах вероятность заражения максимально высокая.

В мире заражены 12 878 325 человек. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!