ВОЗ назвала четыре сценария распространения коронавируса в мире

В настоящий момент существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в разных регионах мира. Их назвал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что все страны подвержены риску, однако не все пострадали от коронавируса в одинаковой степени. По словам главы ВОЗ, первый сценарий оказался реализован в странах, которые были предупреждены и осведомлены о вспышке болезни — в результате им удалось избежать крупных вспышек. В их числе некоторые страны Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Африки и Тихоокеанского региона.

Согласно второму сценарию, который наблюдался во многих странах Европы, имели место масштабные вспышки заболевания, однако их удалось взять под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся мер по предотвращению распространения коронавируса.

Гебрейесус отметил, что третий сценарий разворачивался в странах, которым удалось преодолеть первый пик вспышки болезни, однако они ослабили ограничения и теперь вынуждены бороться с новой волной заболевания. При этом он не назвал страны, где наблюдается такой сценарий.

К четвертому сценарию глава ВОЗ относит Америку, Южную Азию и несколько стран Африки, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. Гебрейесус при этом подчеркнул, что болезнь никогда не поздно взять под контроль.

По данным на утро 13 июля общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12,8 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (849,5 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (726 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

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