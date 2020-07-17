Названы сроки регистрации первой вакцины от коронавируса в России

Регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр отметил, что испытания вакцины в России дают хорошие результаты и он оценивает их позитивно. «Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе», — сказал он.

Мурашко добавил, что центр «Вектор» может получить разрешение на проведение клинических испытаний вакцины через 2-3 недели.

12 июля стало известно, что в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса, они проходили в Сеченовском университете. Сотрудники учреждения объяснили, что на этом этапе они хотели продемонстрировать безопасность препарата для человека, что и было сделано.

16 июля сообщалось, что вторая фаза испытаний российской вакцины, разработанной институтом Гамалеи, завершится 3 августа, третий будет проходить в том числе и за рубежом. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что организация ведет переговоры о производстве препарата в Саудовской Аравии.