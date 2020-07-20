В России провели более 25 миллионов тестов на коронавирус

В Росси провели более 25 миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всего было проведено больше 25,2 миллиона тестов, за сутки сделано 259 тысяч исследований.

11 июля сообщалось, что в России тесты на коронавирус сдали около 20 миллионов человек, к 10 июля, по данным Роспотребнадзора, в стране было сделано 22 388 195 тестов на COVID-19.

Ранее 20 июля стало известно, что в России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах — в понедельник из военного госпиталя выпишут вторую, последнюю, группу из 20 человек. Они испытывали вакцину НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В доклинических испытаниях препарата участвовали крупные и мелкие животные.

На 20 июня в России выявлено 771 546 случаев коронавируса, зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.