Названо число протестированных на коронавирус россиян

Около 20 миллионов человек в России сдали тесты на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«Есть и такие цифры. Если говорить о людях, это, как правило, процентов на 15 меньше – на 10-15 в разные периоды, цифры колеблются», — рассказала Попова. Так она ответила на вопрос о том, сколько людей в России сдали тесты на COVID-19.

При этом отмечается, что ведомство регулярно публикует количество проведенных тестов, а не число протестированных граждан, некоторые из которых могли сдать тест повторно. По данным Роспотребнадзора, всего в России к 10 июля сделано 22 388 195 тестов на COVID-19.

Таким образом, если вычесть 10 процентов из числа проведенных тестирований, общее количество протестированных в стране составит примерно 20,15 миллиона человек. Это около 13,7 процента от населения России.

5 июля число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 21 миллион. Один миллион тестов был сделан за три дня: 2 июля количество проведенных в стране тестов достигало 20 миллионов.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек.

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