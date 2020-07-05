В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 21 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении. Отмечается, что за последние сутки было сделано 317 тысяч исследований.

2 июля количество проведенных в стране тестов превысило 20 миллионов. По данным ведомства, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 280,3 тысячи человек.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год. «От года до трех лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2», — сказал он.

За все время эпидемии в России зарегистрированы 674,5 тысячи зараженных. 446,8 тысячи из них уже вылечились, еще 217,6 тысячи остаются активными носителями вируса. Десять тысяч человек скончались. Россия находится на третьем месте в мире по числу больных с COVID-19. Во всем мире заразились более 11 миллионов человек.

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