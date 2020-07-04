В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

Еще 24 пациента с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3953 человек.

За последние сутки в столице поправилось 1620 пациентов. Всего излечилось 156,5 тысячи горожан.

За все время эпидемии в России зарегистрировано 674,5 тысячи зараженных. 446,8 тысячи из них уже вылечились, еще 217,6 тысячи остаются активными носителями вируса. Десять тысяч человек скончалось. Россия находится на третьем месте в мире по числу больных с COVID-19.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!