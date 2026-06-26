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00:46, 26 июня 2026Силовые структуры

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пациентки в больнице Крыма

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти жительницы Крыма в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин . Фото: Reuters

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту смерти жительницы Крыма, которой не оказали экстренную помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр СК РФ.

Известно, что в приемную председателя Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте» поступило обращение. В нем сообщалось, что в феврале жительницу Крыма госпитализировали в инфекционное отделение больницы с жалобами на самочувствие.

После обследований пациентку не перевели в реанимацию, несмотря на тяжелое состояние. На следующий день она скончалась, к ответственности до сих пор никто не привлечен.

«Председатель СК РФ затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов», — заявили в ведомстве.

Ранее в Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении врача-косметолога, во время сеанса которой умерла пациентка. Женщина проходит обвиняемой по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).

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