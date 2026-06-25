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15:44, 25 июня 2026Силовые структуры

Косметолог ответит за смерть желающей похудеть россиянки

В Москве пройдет суд над косметологом за смерть пациентки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура города Москвы

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении врача-косметолога, во время сеанса которой умерла пациентка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Женщина проходит обвиняемой по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Ее дело направлено в суд. Врач вину признала.

По версии следствия, обвиняемая, будучи аккредитованным врачом-хирургом и врачом-косметологом, 31 марта в частном центре косметологии на улице Новослободской проводила процедуру липоредукции. Для этого используется раствор, содержащий анестетик.

В профессиональные обязанности врача входит проверка концентрации препарата, однако обвиняемая этого не сделала. Кроме того, во время операции обязаны присутствовать врач-анестезиолог и врач-реаниматолог, которых она не пригласила.

Женщина самостоятельно изготовила раствор и сделала инъекцию в область живота пациентки. В результате пациентка скончалась от острой интоксикации препаратом.

Ранее сообщалось, что россиянка сделала операцию у косметолога без образования и осталась со шрамами на теле.

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