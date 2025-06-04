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10:46, 4 июня 2025Ценности

Россиянка сделала операцию у косметолога без образования и осталась со шрамами на теле

Россиянка показала шрамы на теле после операции у врача без образования
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Россиянка Ася (фамилия неизвестна) сделала операцию у косметолога без образования Александры Иванцовой и осталась со шрамами на теле. Историю женщины публикует Telegram-канал Kub Mash.

По словам 50-летней пациентки, она обратилась за стройностью по объявлению в клинику в Краснодаре с запросом убрать лишние килограммы липолизом.

Однако, как заявила женщина, в результате врач сделала ей липосакцию, вследствие которой появился фиброз, а также ухудшились зрение и слух. На размещенных кадрах Ася показала крупные шрамы.

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В связи с произошедшим пострадавшая обратилась в Следственный комитет, который выяснил, что клиника не имела лицензии. При этом врач работала самостоятельно и даже обучала других, не имея специального образования. За выполнение небезопасных работ Иванцову осудили, запретили вести бизнес и дали 240 часов обязательных работ.

Как утверждает Ася, косметолог переехала на другой адрес и возобновила работу.

В мае хирург Мария Гамалея раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок.

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