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16:13, 16 мая 2025Ценности

Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

Пластический хирург Гамалея: Липоскульптура тела стала трендом у россиянок
Екатерина Ештокина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Пластический хирург Мария Гамалея раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок. Соответствующий комментарий приводит KP.RU.

По словам врача, самой востребованной коррекцией внешности у жительниц страны остается пластика груди. Так, изменение формы или размера молочных желез стало трендом у женщин.

Второе место в списке занимает блефаропластика, продолжила Гамалея. Она также рассказала, что пациентки регулярно решаются на липоскульптуру тела и SMAS-подтяжку лица.

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В заключение хирург также отметила интерес к абдоминопластике, вследствие которой убирается лишняя кожа на животе. Такую процедуру чаще выбирают женщины после родов или сильного похудения, подытожила Гамалея.

Ранее в мае стало известно, что 66-летняя актриса Джейми Ли Кертис пожалела о сделанной в молодости пластике. Звезда заявила, что обратилась к хирургам из-за давления окружающих в начале карьеры.

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