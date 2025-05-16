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15:07, 16 мая 2025Ценности

66-летняя актриса Джейми Ли Кертис пожалела о сделанной в молодости пластике

Актриса Джейми Ли Кертис пожалела о сделанной в молодости пластике век
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис пожалела о сделанной в молодости пластической операции. Об этом она рассказала на шоу 60 Minutes, выпуск которого доступен на YouTube.

66-летняя звезда заявила, что обратилась к хирургам из-за давления окружающих в начале карьеры. Так, во время съемок с коллегой Джоном Траволтой в фильме «Идеально» 25-летняя артистка получила несколько критических замечаний по поводу внешности от оператора. «Он [оператор] сказал: "Я не буду ее сегодня снимать. У нее мешки под глазами"», — вспомнила гостья программы.

После данного инцидента Кертис сделала пластику век, чтобы убрать отеки вокруг глаз. Однако, по ее словам, процедура прошла не совсем удачно. «Это просто не то, чем хочется заниматься в 25 или 26 лет. И я сразу же об этом пожалела и до сих пор немного сожалею», — отметила артистка.

Кроме того, впоследствии Кертис пришлось принимать опиоидные обезболивающие, которые вызвали зависимость.

В ноябре 2024 года Джейми Ли Кертис поддержала коллегу по фильму «Последняя танцовщица» Памелу Андерсон в отказе от макияжа.

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