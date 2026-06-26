США прекратят предоставлять политическое убежище

США прекратят принимать просителей политического убежища

США больше не будут принимать иностранных граждан, запрашивающих политическое убежище в стране. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, передает ТАСС.

«Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — сказал он. Миллер также назвал это «простым, элегантным и полным» решением.

Чиновник также подчеркнул, что контроль над границей США с Мексикой нужно усилить, добавив, что зачастую прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе Соединенных Штатов фальшивые.

Ранее Белый дом создал сайт якобы о пришельцах с базой данных мигрантов и картой арестов.