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00:50, 26 июня 2026Мир

США прекратят предоставлять политическое убежище

США прекратят принимать просителей политического убежища
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США больше не будут принимать иностранных граждан, запрашивающих политическое убежище в стране. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, передает ТАСС.

«Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — сказал он. Миллер также назвал это «простым, элегантным и полным» решением.

Чиновник также подчеркнул, что контроль над границей США с Мексикой нужно усилить, добавив, что зачастую прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе Соединенных Штатов фальшивые.

Ранее Белый дом создал сайт якобы о пришельцах с базой данных мигрантов и картой арестов.

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