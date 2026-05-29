07:38, 29 мая 2026

Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом сайта о пришельцах

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Molly Riley / Reuters

Белый дом опубликовал базу данных нелегальных мигрантов под видом стилизованного сайта о пришельцах. Он включает интерактивную карту арестоов, передает ТАСС.

На карте видны даты арестов, обозначены уголовные обвинения, страны, откуда родом мигранты, и возможная принадлежность нелегалов к бандам.

По данным сайта, американские власти якобы утаивали масштаб бедствия с нелегальными мигрантами на протяжении 60 лет. Президент США Дональд Трамп назван первым лидером, обратившим внимание «на реальную опасность и не побоявшимся сказать правду».

Информация на портале гласит, что миллионы мигрантов тайно внедрились в американское общество, но предыдущие президенты страны скрывали это от населения вместо того, чтобы его защитить.

Ранее отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск высказался о разрушении Нью-Йорка. Идею впускать мигрантов в крупнейший мегаполис США он назвал «очень ужасной».

