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00:47, 26 июня 2026Наука и техника

Для российских дронов создали новые легкие боеприпасы

«Известия»: Для российских дронов создали новые легкие боеприпасы ФБЧ-04
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Для российских беспилотников разработаны легкие боеприпасы ФБЧ-04. Об этом сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Масса боевой части составляет 400 граммов, при этом свыше 300 граммов приходится на взрывчатое вещество. Кроме того, ФБЧ-04 оснащена поражающими элементами.

Благодаря небольшому весу беспилотники с таким боеприпасом сохраняют высокую скорость и маневренность, а также могут дольше находиться в воздухе.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с изданием отметил, что подобные компактные боеприпасы сегодня востребованы в войсках.

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