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Забота о себе
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01:00, 26 июня 2026Забота о себе

Раскрыт правильный порядок вытирания частей тела после душа

Врач Лебенгер: Ноги после душа следует вытирать полотенцем в самом конце
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Врач Керри Лебенгер заявил, что после душа важно вытирать части тела в правильном порядке. Его он раскрыл в разговоре с изданием La Nacion.

Так, Лебенгер призвал начинать вытираться с головы. После этого необходимо постепенно спускаться. Ноги следует высушить полотенцем в самом конце, подчеркнул доктор.

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Такая привычка помогает предотвратить распространение болезнетворных бактерий, присутствующих на разных участках тела, пояснил он. Кроме того, специалист посоветовал не вытираться одним и тем же полотенцем дважды. У каждого человека должно быть как минимум два личных полотенца для тела, чтобы их чередовать, добавил Лебенгер.

Ранее инфекционист Владимир Неронов предостерег от купания в городских водоемах. По его мнению, там можно заразиться кишечными инфекциями.

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