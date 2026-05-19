Россиян предостерегли от купания в городских водоемах

Врач Неронов: Купание в городских водоемах может привести к кишечной инфекции

Купание в городских водоемах в жару может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредил инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов. Об этих рисках он рассказал в разговоре «Лентой.ру».

По словам врача, купание в непроточных водоемах может привести к заражению кишечными инфекциями. Он объяснил: это происходит из-за того, что при заглатывании воды в организм попадают энтеровирусы, ротавирусы, кишечная палочка E. Coli и бактерии шигеллы.

Неронов также отметил, что в городских водоемах можно подхватить различные паразитарные заболевания, которые провоцируют длительную диарею и боли в животе. Кроме того, купание может стать причиной наружного отита, конъюнктивита и церкариоза — аллергической реакции кожи, при которой после контакта с водой, особенно в местах скопления водоплавающих птиц, появляется зудящая сыпь.

«Визуальная прозрачность воды не равна ее безопасности. Вода может быть загрязнена химическими веществами, стоками с дорог, бактериями и вирусами, которые не видны глазу. Даже в популярных местах после ливней возможен смыв фекальных загрязнений с прилегающих территорий», — добавил Неронов.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик объяснила, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. Врач напомнила: чтобы бананы доехали до российских магазинов целыми и зелеными, их обрабатывают фунгицидами и пестицидами — химикатами против грибков и насекомых.