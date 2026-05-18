Врач высказалась о необходимости мыть бананы перед едой

Врач Чистик посоветовала обязательно мыть бананы перед употреблением в пищу

Гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик объяснила, почему важно мыть бананы перед употреблением в пищу. О необходимости очистки этого продукта перед едой она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач напомнила: чтобы бананы доехали до российских магазинов целыми и зелеными, их обрабатывают фунгицидами и пестицидами — химикатами против грибков и насекомых. Часть этих веществ остается на поверхности шкурки плодов. «На кожуре бананов оседают кишечная палочка, сальмонелла, листерии, иногда — яйца паразитов. Когда человек берет фрукт и начинает чистить, все это переходит на пальцы, нож и мякоть. Дальше микроорганизмы беспрепятственно попадают в рот», — предупредила доктор.

Она отметила, что у взрослого человека со здоровым иммунитетом поедание грязных бананов обычно обходится без последствий, но у детей, беременных женщин или пожилых людей может развиться острый гастроэнтерит.

По словам врача, также из-за употребления грязных бананов могут развиться пищевые инфекции и отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей, спазмами в животе, повышением температуры. У детей и стариков стремительно развивается обезвоживание. В связи с этим Чистик посоветовала обязательно мыть бананы перед едой прохладной проточной водой 20-30 секунд, при необходимости пройтись по кожуре мягкой щеткой или губкой, особенно вокруг плодоножки и темных пятен. Использовать мыло не нужно — следы могут остаться внутри пор шкурки.

