Врач посоветовала некоторым людям с осторожностью есть помидоры

Врач Грек: Людям с гастритом и язвой надо есть помидоры с осторожностью

Некоторым людям надо с осторожностью есть помидоры, заявила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек. О том, кому этот продукт принесет больше вреда, чем пользы, она рассказала «Ленте.ру».

Врач заявила, что с осторожностью нужно есть помидоры людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности с гастритом, язвой и панкреатитом. Все дело в том, что в этом овоще содержатся органические кислоты, которые могут провоцировать изжогу, боль или обострение заболевания.

Грек добавила, что помидоры могут навредить и людям с заболеваниями почек. «В помидорах содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты. У здорового человека они обычно выводятся с мочой без последствий. Однако при нарушении функции почек это может быть затруднительно. При определенных условиях оксалаты способны образовывать соединения с кальцием и участвовать в формировании кристаллов, которые являются одним из факторов риска камнеобразования», — объяснила врач.

Она также уточнила, что людям с перечисленными заболеваниями не нужно полностью исключать помидоры из рациона. Речь идет скорее об ограничении, жесткость которого зависит от диагноза и стадии заболевания.

