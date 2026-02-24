Реклама

15:18, 24 февраля 2026Забота о себе

Россиянам назвали семь самых полезных овощей для Великого поста

Диетолог Ширшова: Наиболее полезными являются простые и доступные овощи
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

23 февраля начался Великий пост, однако не стоит забывать о выборе продуктов, содержащих достаточное количество витаминов и минералов. Семь самых полезных овощей для постящихся в беседе с KP.RU назвала диетолог Екатерина Ширшова.

Она напомнила, что с началом весны организм нуждается в еще большем количестве витаминов.

«В период поста эта задача становится еще более актуальной, поскольку исключаются многие продукты животного происхождения, и основным источником необходимых веществ становятся именно овощи. При этом наиболее полезными оказываются не экзотические продукты, а простые и доступные овощи, которые физиологически поддерживают обмен веществ и работу иммунной системы», — заметила специалист.

В список наиболее полезных овощей она включила капусту в квашеном виде, морковь, свеклу, запеченный картофель, лук и чеснок, а также различную зелень. Кроме того, диетолог посоветовала присмотреться к смесям с замороженными овощами. Все перечисленные продукты обладают высоким содержанием витаминов (в частности, витаминов C и группы B), а некоторые из них и вовсе оказывают противовоспалительный эффект и усиливают иммунитет.

Она посоветовала как можно чаще добавлять названые овощи в свой рацион. Это, по словам Ширшовой, является гарантом хорошего самочувствия в весенний период.

Ранее священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста. Он подчеркнул, что постящимся следует исключить из рациона мясо и яйца.

