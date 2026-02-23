Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 23 февраля 2026Россия

Священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста

Священник РПЦ Козлов: Постящимся следует отказаться от мяса, яиц и молока
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Священник РПЦ Максим Козлов напомнил россиянам о запретах Великого поста. Его слова передает РИА Новости.

В понедельник, 2023 февраля, для верующих начинается Великий пост.

Священник напомнил, что для соблюдения предписаний поста следует отказаться от мяса. Под запрет также попадают яйца и молочная продукция.

В 2026 году Великий пост продлится до 11 апреля.

Ранее в РПЦ высказались о сжигании чучела Масленицы. Там заявили об отсутствии связи этой традиции с языческими практиками, назвав разведение костров в этот день «неким развлекательным действом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Иран заключили секретное соглашение на полмиллиарда евро. Что о нем известно?

    Россия повторила антирекорд по медалям на Олимпиаде. Последний день закончился конфузом

    Раскрыта история невероятного русского самозванца

    Губерниев оценил вклад российских хоккеистов в победу сборной США на Олимпиаде

    Раскрыта новая схема мошенничества с фишинговыми письмами

    Священник РПЦ напомнил россиянам о запретах Великого поста

    В России оценили ущерб экономике ЕС от санкций

    Трамп сделал странное заявление о победах США

    Лукашенко заявил о попытке потомков нацистов создать ударную силу для броска на Восток

    Генерал предупредил о возможной провокации Запада на границе с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok