Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 21 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

Кипшидзе: Если чучело Масленицы — развлечение, то оно не несет духовную угрозу
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Кононова / Фотобанк Лори

Если сжигание чучела Масленицы — простое развлечение, то оно не несет духовную угрозу, отметил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении Русской православной церкви (РПЦ) к традиции он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если кто-то вкладывает в сжигание какие-то квазирелигиозные смыслы, то мы относимся к этому плохо. Если люди просто жгут костер или что-то еще как некое развлекательное действо, то оно не несет какую-то духовную угрозу. Все зависит от отношения людей», — объяснил Кипшидзе.

Если люди начинают входить в раж, представлять, что они совершают какой-то языческий обряд, то, конечно, это несовместимо с христианством. Если же это простое развлечение, то оно духовную угрозу не несет

Вахтанг Кипшидзезамглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Ранее стало известно, что в меню московского ресторана Zea появилось необычное блюдо. В заведении средиземноморской кухни в честь Масленицы предложили гостям блины, начиненные камчатским крабом и покрытые золотом 23 карата. Они подаются в соусе из белого вина, сливок, тархуна и анчоусов и с дополнением в виде черной, красной и щучьей икры. В свою очередь, в комментариях авторы поста указали, что стоимость данной позиции составляет 8,5 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России выступили против замалчивания правды о СВО

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В США поддержали участие россиян в Паралимпиаде

    В России рассказали об обнаруженных в подвалах замерзших телах наемников ВСУ

    В Госдуму внесли законопроект о выезде детей мигрантов из России по достижении 18 лет

    В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

    Экс-премьер Украины указал на ошибку Януковича во время Майдана

    Нашествие лосей в Подмосковье объяснили

    Стало известно об очередях на границе России и Эстонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok