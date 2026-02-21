В РПЦ рассказали об отношении к сжиганию чучела Масленицы

Кипшидзе: Если чучело Масленицы — развлечение, то оно не несет духовную угрозу

Если сжигание чучела Масленицы — простое развлечение, то оно не несет духовную угрозу, отметил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Об отношении Русской православной церкви (РПЦ) к традиции он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если кто-то вкладывает в сжигание какие-то квазирелигиозные смыслы, то мы относимся к этому плохо. Если люди просто жгут костер или что-то еще как некое развлекательное действо, то оно не несет какую-то духовную угрозу. Все зависит от отношения людей», — объяснил Кипшидзе.

Если люди начинают входить в раж, представлять, что они совершают какой-то языческий обряд, то, конечно, это несовместимо с христианством. Если же это простое развлечение, то оно духовную угрозу не несет Вахтанг Кипшидзе замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

