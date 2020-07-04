В России назвали наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности и расы

Представители некоторых национальностей и рас генетически более подвержены заражению коронавирусом. Их в интервью «Комсомольской правде» назвал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, в научной среде существует предположение, что есть связь между высокой восприимчивостью к новому вирусу и принадлежностью к определенной этнической группе.

Ученый отметил, что китайцы и другие азиаты менее чувствительны к SARS-CoV-2, чем темнокожие. Семитские народы и жители Ближнего Востока также меньше страдают от инфекции, на территории их стран регистрировался низкий уровень летальности.

Альтштейн добавил, что среди групп крови первая считается наименее чувствительной к коронавирусу. «Также достоверно известно, что люди второй группы крови примерно в 1,5 раза более чувствительны к коронавирусу, чем люди с другими группами крови», — сказал собеседник издания.

Ранее вирусолог говорил, что вторая волна эпидемии в России обязательно произойдет этой осенью, а агрессивность вируса снизится через одни-три года.

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