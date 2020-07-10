В России зафиксировали первое заражение коронавирусом в тундре

В тундре Ямальского района впервые зафиксировали заражение коронавирсуом. Об этом сообщила руководительница одного из местных оперштабов Татьяна Бучкова, передает Znak.com.

Бучкова заявила, что заразившийся контактировал с родственниками в районном центре (Яр-Сале), у которых потом был подтвержден коронавирус. На данный момент он находится в обсерваторе Салехарда, его тест эпидемиологи считают сомнительным, добавила она.

Глава оперштаба также сообщила, что известны все, с кем пациент контактировал в тундре. У них взяли анализы. «Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного», — добавила она. Всех контактных вывозят в обсерватор Салехарда, там за ними будут наблюдать врачи.

На 10 июля в Ямало-Ненецком автономном округе выявлено 7547 случаев коронавируса, умерли 52 человека, выздоровели 2930. Всего в России выявлено 713 936 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек.

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